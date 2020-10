Hatay'da alevlerin sardığı evde, Türk bayrağının yanmaması duygulandırdı

Rüşan Anıl ATAR/ARSUZ (Hatay), (DHA) HATAY´da, cuma günü başlayan ve 2 günde kontrol altına alınabilen yangında, alevlerin sardığı evde bulunan Türk bayrağı yanmadı. Bayrağı görünce duygulanan ev sahibi İlhan Saydam, "Her yerin yanmasına rağmen o kadar ateşin içinde Türk bayrağımızın yanmadığını gördüm. O anda vatanımın, milletimin sağlam olduğunu, bizi hiçbir şeyin yıkamayacağını bir kez daha görmüş oldum" dedi.

Hatay´ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, cuma günü saat 10.30 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçradı. Yangının yerleşim bölgelerini de tehdit etmesi üzerine bazı mahalleler, tahliye edildi. Alevlerin ulaştığı mahallelerdeki bazı evler, hasar gördü. Arsuz'a bağlı Karahüseyinli Mahallesi´ndeki İlhan Saydam´ın evini de alevler sardı ve içinde yanmayan eşya kalmadı. Saydam´ın yatak odasındaki komodinin çekmecesinde bulunan Türk bayrağının yanmaması ise görenleri duygulandırdı.

'BAYRAĞIMIZIN YANMAMASINA ÇOK MUTLU OLDUM'

Alevlerin bir anda geldiğini ve eve girdiğinde her şeyin yandığını gördüğünü belirten İlhan Saydam, "O anda canımızın sağ olmasına şükrettik. En çok dikkatimi çeken şey, her yerin yanmasına rağmen bayrağımızın yanmaması oldu. Çekmecede duruyordu. O kadar ateşin içinde yanmamıştı. Vatanımın, milletimin sağlam olduğunu, bizi hiçbir şeyin yıkamayacağını bir kez daha görmüş oldum. Bayrağımızın yanmamasına çok mutlu oldum" diye konuştu.

'30 YILLIK HATIRAMIZ VARDI'

Dün akşam mahalleliyi ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerini ileten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun da Türk bayrağının yanmadığını gördüğünde çok duygulandığını anlatan Saydam, "Üzerime giyecek kıyafetim dahi kalmadı. Kayınpederimin evinde kalıyorum şu anda. 30 yıllık hatıramız vardı bu evde. Çocuklarımla birlikte çalışarak yavaş yavaş yapmıştık bu evi. Şükürler olsun, canımıza bir şey gelmedi. Devletimizin eli uzundur, her şeye yetişir. Gerekeni yapacaklarından şüphem yok" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-10-12 10:57:09



