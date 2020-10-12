Hatay'da alevlerin sardığı evde, Türk bayrağının yanmaması duygulandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da alevlerin sardığı evde, Türk bayrağının yanmaması duygulandırdı

DHA

Hatay'da alevlerin sardığı evde, Türk bayrağının yanmaması duygulandırdı


Rüşan Anıl ATAR/ARSUZ (Hatay), (DHA) HATAY´da, cuma günü başlayan ve 2 günde kontrol altına alınabilen yangında, alevlerin sardığı evde bulunan Türk bayrağı yanmadı. Bayrağı görünce duygulanan ev sahibi İlhan Saydam, "Her yerin yanmasına rağmen o kadar ateşin içinde Türk bayrağımızın yanmadığını gördüm. O anda vatanımın, milletimin sağlam olduğunu, bizi hiçbir şeyin yıkamayacağını bir kez daha görmüş oldum" dedi.
Hatay´ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, cuma günü saat 10.30 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçradı. Yangının yerleşim bölgelerini de tehdit etmesi üzerine bazı mahalleler, tahliye edildi. Alevlerin ulaştığı mahallelerdeki bazı evler, hasar gördü. Arsuz'a bağlı Karahüseyinli Mahallesi´ndeki İlhan Saydam´ın evini de alevler sardı ve içinde yanmayan eşya kalmadı. Saydam´ın yatak odasındaki komodinin çekmecesinde bulunan Türk bayrağının yanmaması ise görenleri duygulandırdı.
'BAYRAĞIMIZIN YANMAMASINA ÇOK MUTLU OLDUM'
Alevlerin bir anda geldiğini ve eve girdiğinde her şeyin yandığını gördüğünü belirten İlhan Saydam, "O anda canımızın sağ olmasına şükrettik. En çok dikkatimi çeken şey, her yerin yanmasına rağmen bayrağımızın yanmaması oldu. Çekmecede duruyordu. O kadar ateşin içinde yanmamıştı. Vatanımın, milletimin sağlam olduğunu, bizi hiçbir şeyin yıkamayacağını bir kez daha görmüş oldum. Bayrağımızın yanmamasına çok mutlu oldum" diye konuştu.
'30 YILLIK HATIRAMIZ VARDI'
Dün akşam mahalleliyi ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerini ileten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun da Türk bayrağının yanmadığını gördüğünde çok duygulandığını anlatan Saydam, "Üzerime giyecek kıyafetim dahi kalmadı. Kayınpederimin evinde kalıyorum şu anda. 30 yıllık hatıramız vardı bu evde. Çocuklarımla birlikte çalışarak yavaş yavaş yapmıştık bu evi. Şükürler olsun, canımıza bir şey gelmedi. Devletimizin eli uzundur, her şeye yetişir. Gerekeni yapacaklarından şüphem yok" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-10-12 10:57:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sigara için çakmağını çaktı `kundakçı´ diye dayak yedi
YEREL HABERLER Sigara için çakmağını çaktı `kundakçı´ diye dayak ...
Çakmağı çaktı, dayağı yedi Hatay'da sigara içmek için yol kenarında çakmağı çakan adam, çevredekiler tarafından darp edildi
YEREL HABERLER Çakmağı çaktı, dayağı yedi Hatay'da sigara içmek için ...
Bakan Soylu, Hatay'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Hatay'da incelemelerde bulundu
Tüm ev yandı bir tek o zarar görmedi Konduğu çekmece kül olurken Türk bayrağı zarar görmedi
YEREL HABERLER Tüm ev yandı bir tek o zarar görmedi Konduğu çekmece ...
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (7)
YEREL HABERLER Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan ...
İçişleri Bakanı Soylu: "Yangını terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği konusunda kanaatler var" Bakan Soylu Hatay’da
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu: "Yangını terör örgütü PKK'nın ...
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (6)
YEREL HABERLER Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan ...
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (5)
YEREL HABERLER Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan ...
Hatay’da kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da kaçak sigara operasyonu
Hatay’da uyuşturucu operasyonları Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonları Operasyonlarda 2 ...
Hatay’da iş yerine silahlı saldırının zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Hatay’da iş yerine silahlı saldırının zanlısı ...
Hatay'daki orman yangınında 300 hektar alan zarar gördü
YEREL HABERLER Hatay'daki orman yangınında 300 hektar alan zarar ...
Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi Görüntüler yangın tahribatını gözler önüne serdi
YEREL HABERLER Hatay'da yanan alanlar havadan ...
Suriye’deki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Suriye’deki orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'daki yangından geriye kalan görüntüler yürek burktu Evlerin alevlere teslim olduğu yangın sonrası insanlar yaralarını sarmaya çalışıyor Yerleşim yerlerine de sıçrayan alevler sonucu birçok ev, araba ve iş yeri kullanılamaz hale geldi Fatih Mahallesi Muhtarı Sedat Ulus, 14 evin tamamen yandığını söyledi
YEREL HABERLER Hatay'daki yangından geriye kalan görüntüler yürek ...
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (4)
YEREL HABERLER Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan ...
Hatay’da yanan alanlara 10 bin ağaç dikilecek
YEREL HABERLER Hatay’da yanan alanlara 10 bin ağaç dikilecek
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (3)
YEREL HABERLER Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan ...
Hatay'da yangını soğutma çalışmaları sürüyor Yanan alanlar helikopterle havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Hatay'da yangını soğutma çalışmaları sürüyor Yanan ...
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (2)
YEREL HABERLER Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan ...
Orman yangını sonrası İskenderun'da gergin gece: Sokakta nöbet tuttular
YEREL HABERLER Orman yangını sonrası İskenderun'da gergin gece: ...
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı
YEREL HABERLER Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan ...
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Hatay yangını kontrol altına alındı” “Orman gücümüzün yüzde 10’unu Hatay’da kullandık”
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Hatay yangını ...
Hatay'daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı (8)
YEREL HABERLER Hatay'daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X