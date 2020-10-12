Hatay'da yanan ormanlık alan, havadan görüntülendi

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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) HATAY´da, cuma günü başlayan ve 2 günde kontrol altına alınabilen orman yangınında, alevlerin sardığı bölgeler, havadan görüntülendi.

Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde, cuma günü saat 10.30 sıralarında başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçradı. 2 gün boyunca havadan ve karadan müdahale edilen yangın, cumartesi günü akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yanan ormanlık alanlar, havadan görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay Rüşan Anıl ATAR

2020-10-12 12:14:01



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