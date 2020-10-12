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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da haftanın 5 günü yüz yüze eğitim kararı

İHA

Hatay'da haftanın 5 günü yüz yüze eğitim kararı

Hatay İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, merkez ve ilçelerinde seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde ilkokul, ortaokul ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde haftanın 5 günü yüz yüze eğitim yapılmasına karar verdi.
Vali Rahmi Doğan başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar şöyle:
" İlimiz merkez ve ilçelerinde seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren haftanın 5 günü yüz yüze eğitim yapılmasına,
İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında haftanın 2 günü yüz yüze eğitim gerçekleştirmesine,
Dersliklerde oturma planının fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenmesine ve bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısının buna göre belirlenmesine,
Belirtilen çerçevede, öğrencilerimizin öğrenim hayatlarının var olan şartlar içinde en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için mümkün olan en iyi imkanların kullanılarak gerekli tüm tedbirlerin eksiksiz ve zamanında kaymakamlıklarca alınmasına, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada vatandaş/öğrencilerin mağduriyetine yol açacak her hangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, uygulamanın başta mülki amirler olmak üzere sıralı amirler tarafından denetlenmesine karar verildi."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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