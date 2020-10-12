Hatay yangınında çekilen çarpıcı karedeki baba: Taksim'de yürüyen ünlülerin sesi çıkmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay yangınında çekilen çarpıcı karedeki baba: Taksim'de yürüyen ünlülerin sesi çıkmadı

DHA

Hatay yangınında çekilen çarpıcı karedeki baba: Taksim'de yürüyen ünlülerin sesi çıkmadı


İzzet NAZLI/BELEN(Hatay), (DHA)- HATAY'da cuma günü başlayan ve 2 günde kontrol altına alınabilen yangının faili olarak terör örgütünün işaret edilmesi üzerine Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde eşiyle beraber çocuklarını kucaklarına alıp kaçan baba Gökhan Şahin, Taksim'de ağaçların yok olmaması adına yürüyen ünlülerin, Hatay´daki yangına da bir tepki vermelerini beklediklerini belirterek, "Gelip ya da televizyonlara çıkıp `içimiz yanıyor´ gibi şeyler de duymadık. Yanan bizim memleketimiz başka memleket değil" dedi.
Belen ilçesi Fatih Mahallesi Petek Evlerde ikamet eden 2 çocuk babası Gökhan Şahin, yangının rüzgarın etkisiyle birden büyüdüğünü ve evlere kadar uzandığını ve korku dolu anlar yaşadıklarını anlattı. Çocuklarıyla beraber evde oturduğu esnada, ormanın üstünde bir yoğun bir duman gördüklerini söyleyen baba Şahin, "Eşim, `sis geliyor herhalde yağmur yağacak´ dedi. Dikkatli baktığımda onun duman olduğunu fark ettim. Balkondan dikkatli baktığımda yangının ormanın ortasında başladığını gördüm. Eşim o an panik oldu ve `burayı da yaktılar´ diye bağırdı. Eşime çocukları alıp gitmesini, kapı ve pencereyi kapatıp peşlerinden geleceğimi söyledim. Apartmandan çıkarken komşuların da kapısını çalıp çıkmaları için uyardım" dedi.
"CAN HAVLİYLE KOŞMAYA BAŞLADIK"
Hatay yangınının en dehşet verici anlarından birinde çekilen karede kucağında çocuğuyla koşarken görülen Şahin, mahallede tutuşan bazı yerleri toprak atarak söndürmeye çalıştıklarını belirterek, "Yangın sırasında sert bir rüzgar esti, birden bizim bulunduğum taraflarda alev aldı. Artık yapabileceğimiz bir şey de kalmamıştı. Çünkü alevlerin boyu bir apartman boyunu geçince herkes panik halinde kaçışmaya başladı. Bende o esnada koşmaya başladım, koşarken eşim ve çocuklarımın önümde koştuğunu fark ettim. Eşimin elinden küçük oğlumu aldığım gibi can havliyle ateşten uzak bir yere koşmaya başladık" dedi.
"ÇOCUKLARIM HALEN KORKUYOR"
Yangından dolayı 7 ve 3 yaşında olan çocukların büyük korku yaşadığını ve halen o korkuyu üstünden atamadıklarını belirten Şahin, "Büyük oğlumu anneannesine bıraktım, gelemedi buraya, buranın halen yandığını düşünüyor. Küçük oğlumun psikolojisi daha kötü, yangın gününden beri kucağımdan inmiyor, hareketli bir çocuk olmasına rağmen çok durgunlaştı" dedi.
"MİLYONLARCA AĞAÇ YANDI KİMSENİN SESİ ÇIKMADI"
Terör örgütü PKK´ya bağlı `Ateşin Çocukları İnisiyatifi´nin Hatay´daki yangınları başlattıklarını açıklamaları ve yetkililerin de fail olarak terör örgünü işaret etmeleri üzerine Taksim'de ağaçların yok olmaması adına yürüyen ünlülerin, Hatay´daki yangına da bir tepki vermelerini beklediklerini söyleyen Şahin, "Bir ağaç için orada o kadar olaylar çıktı, o kadar şeyler yaşandı, binlerce belki de milyonlarca ağaç yandı kimsenin sesi çıkmadı, kimse bir şey söylemedi. Gelip ya da televizyonlara çıkıp `içimiz yanıyor´ gibi şeylerde duymadık. Yanan bizim memleketimiz başka memleket değil" diyerek tepki gösterdi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-10-12 13:54:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hataylı öğrencilerden Cumhurbaşkanı Aliyev’e destek mektubu
YEREL HABERLER Hataylı öğrencilerden Cumhurbaşkanı Aliyev’e destek ...
Hatay'da haftanın 5 günü yüz yüze eğitim kararı
YEREL HABERLER Hatay'da haftanın 5 günü yüz yüze eğitim kararı
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti
YEREL HABERLER Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün ...
Hatay'da yanan ormanlık alan, havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Hatay'da yanan ormanlık alan, havadan görüntülendi
Suriyeli bin yetime, çocuk paketi ulaştırıldı
YEREL HABERLER Suriyeli bin yetime, çocuk paketi ulaştırıldı
Hatay'da alevlerin sardığı evde, Türk bayrağının yanmaması duygulandırdı
YEREL HABERLER Hatay'da alevlerin sardığı evde, Türk bayrağının ...
Sigara için çakmağını çaktı `kundakçı´ diye dayak yedi
YEREL HABERLER Sigara için çakmağını çaktı `kundakçı´ diye dayak ...
Çakmağı çaktı, dayağı yedi Hatay'da sigara içmek için yol kenarında çakmağı çakan adam, çevredekiler tarafından darp edildi
YEREL HABERLER Çakmağı çaktı, dayağı yedi Hatay'da sigara içmek için ...
Bakan Soylu, Hatay'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Hatay'da incelemelerde bulundu
Tüm ev yandı bir tek o zarar görmedi Konduğu çekmece kül olurken Türk bayrağı zarar görmedi
YEREL HABERLER Tüm ev yandı bir tek o zarar görmedi Konduğu çekmece ...
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (7)
YEREL HABERLER Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan ...
İçişleri Bakanı Soylu: "Yangını terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği konusunda kanaatler var" Bakan Soylu Hatay’da
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu: "Yangını terör örgütü PKK'nın ...
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (6)
YEREL HABERLER Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan ...
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (5)
YEREL HABERLER Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan ...
Hatay’da kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da kaçak sigara operasyonu
Hatay’da uyuşturucu operasyonları Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonları Operasyonlarda 2 ...
Hatay’da iş yerine silahlı saldırının zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Hatay’da iş yerine silahlı saldırının zanlısı ...
Hatay'daki orman yangınında 300 hektar alan zarar gördü
YEREL HABERLER Hatay'daki orman yangınında 300 hektar alan zarar ...
Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi Görüntüler yangın tahribatını gözler önüne serdi
YEREL HABERLER Hatay'da yanan alanlar havadan ...
Suriye’deki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Suriye’deki orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'daki yangından geriye kalan görüntüler yürek burktu Evlerin alevlere teslim olduğu yangın sonrası insanlar yaralarını sarmaya çalışıyor Yerleşim yerlerine de sıçrayan alevler sonucu birçok ev, araba ve iş yeri kullanılamaz hale geldi Fatih Mahallesi Muhtarı Sedat Ulus, 14 evin tamamen yandığını söyledi
YEREL HABERLER Hatay'daki yangından geriye kalan görüntüler yürek ...
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (4)
YEREL HABERLER Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan ...
Hatay’da yanan alanlara 10 bin ağaç dikilecek
YEREL HABERLER Hatay’da yanan alanlara 10 bin ağaç dikilecek
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (3)
YEREL HABERLER Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X