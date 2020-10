Alevlerin sardığı evde, Türk bayrağı yanmadı Bayrağı görünce duygulanan ev sahibi İlhan Saydam: "Vatanımın, milletimin sağlam olduğunu, bizi hiçbir şeyin yıkamayacağını bir kez daha görmüş oldum"

Hatay’ın Arsuz ilçesinde alevlere teslim olan evde bulunan Türk bayrağı yanmadı.

Cuma günü Belen ilçesinde başlayarak İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan ve 2. günde kontrol altına alınabilen yangında, alevlerin sardığı evde bulunan Türk bayrağı yanmadı. Bayrağı görünce duygulanan ev sahibi İlhan Saydam, "Her yerin yanmasına rağmen o kadar ateşin içinde Türk bayraklarımızın yanmadığını gördüm. O anda vatanımın, milletimin sağlam olduğunu, bizi hiçbir şeyin yıkamayacağını bir kez daha görmüş oldum" dedi.

Arsuz'a bağlı Karahüseyinli Mahallesindeki İlhan Saydam'ın evini de alevler sardı ve içinde yanmayan eşya kalmadı. Saydam'ın yatak odasındaki komodinin çekmecesinde bulunan Türk bayrağının yanmaması ise görenleri duygulandırdı. Alevlerin bir anda geldiğini ve eve girdiğinde her şeyin yandığını gördüğünü belirten İlhan Saydam, "O anda canımızın sağ olmasına şükrettik. En çok dikkatimi çeken şey, her yerin yanmasına rağmen bayrağımızın yanmaması oldu. Çekmecede duruyordu. O kadar ateşin içinde yanmamıştı. Vatanımın, milletimin sağlam olduğunu, bizi hiçbir şeyin yıkamayacağını bir kez daha görmüş oldum. Bayrağımızın yanmamasına çok mutlu oldum" diye konuştu.

