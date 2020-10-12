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Hatay'da yanan ormanlık alan, havadan görüntülendi (2)

DHA

Hatay'da yanan ormanlık alan, havadan görüntülendi (2)


SOĞUTMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde cuma günü saat 10.30 sıralarında başlayan, rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçradıktan sonra 2 günde kontrol altına alınabilen orman yangınında bugün soğutma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-10-12 16:57:40

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