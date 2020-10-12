Hatay'da yanan ormanlık alan, havadan görüntülendi (2)

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde cuma günü saat 10.30 sıralarında başlayan, rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçradıktan sonra 2 günde kontrol altına alınabilen orman yangınında bugün soğutma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-10-12 16:57:40
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