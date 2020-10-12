Atakaş Hatayspor'dan kulüplere fidan bağışı teşekkürü



HATAY (DHA)SÜPER Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Belen ilçesinde başlayıp, İskenderun ile Arsus ilçelerine de sıçrayan ve iki günde söndürülen orman yangınında zarar gören alanların ağaçlandırılması için spor kulüpleri arasında başlayan yardım amaçlı çağrılara yönelik teşekkür mesajı yayınladı.

Atakaş Hatayspor'un sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Şehrimizin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarında yok olan ağaçlarımız, ciğerlerimizi yaktı. Atakaş Hatayspor olarak bütün meydan okumaları kabul ediyor, Hatay için el ele diyerek, Hatay'ımıza fidan bağışlayan tüm kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Atakaş Hatayspor olarak, ormanlarımızın yanı sıra umutlarımızı da yeşerten bu kampanya için gerekli çalışmaları büyük bir titizlikle yürütmekteyiz. Biz aynı ciğerlerden nefes alan tek bir vücuduz" ifadelerine yer verdi.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez HATAY, (DHA)

2020-10-12 23:44:06



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