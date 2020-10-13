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Kovayla yangını söndürmeye koşan adam konuştu Hatay'da çıkan orman yangınında komşularına sıçrayan yangınını söndürmek için elinde kova ile "karınca misali" diyerek koşarken görüntülenen Süleyman Işıldar, o gün yaşananları anlattı Işıldar: "Evden çıkarken bir şeylere faydalı olabileceğimi düşünerek o kovaları yanıma almıştım, nitekim öyle oldu" "Birçok insan aslında aynı mücadeleyi verdi. Ben örnek olarak denk geldim kameralara"

İHA

Kovayla yangını söndürmeye koşan adam konuştu Hatay'da çıkan orman yangınında komşularına sıçrayan yangınını söndürmek için elinde kova ile "karınca misali" diyerek koşarken görüntülenen Süleyman Işıldar, o gün yaşananları anlattı Işıldar: "Evden çıkarken bir şeylere faydalı olabileceğimi düşünerek o kovaları yanıma almıştım, nitekim öyle oldu" "Birçok insan aslında aynı mücadeleyi verdi. Ben örnek olarak denk geldim kameralara"

Hatay’da yaşanan orman yangınında, elinde kovalarla alevlere müdahale etmek için koşarken görüntülenen Süleyman Işıldar, "Birçok insan aslında aynı mücadeleyi verdi. Ben örnek olarak denk geldim kameralara" dedi.
Hatay'ın Belen ilçesi Petekevler bölgesinde çıkan orman yangınında komşularına sıçrayan yangını söndürmek için elinde kova ile "karınca misali" diyerek koşarken görüntülenen Süleyman Işıldar, o gün yaşananları anlattı. Yangın sırasında Soğukoluk Yaylasında bulunduğunu ve haber alır almaz Petekevler bölgesindeki yangına koştuğunu belirten Süleyman Işıldar, “Yangın çıktığını duyduğumuzda başımızdan aşağı kaynar sular döküldü sanki. Bir gün öncesindeki yangın bizim alt mahalledeydi ve bu durumdan dolayı ailemi olası bir yangından uzak tutmak için Soğukoluk Yaylasına götürmüştüm ve haberi aldığımda oradan yangın yerine geldim. Evden çıkarken bir şeylere faydalı olabileceğimi düşünerek o kovaları yanıma almıştım nitekim öyle oldu" dedi.
Sitelerinin içinde yanan otları kardeşleriyle birlikte söndürdükten sonra kovaları alıp apartmanın damına çıktıklarını anlatan Işıldar, "Perdeleri tutuşan ve yatağı tutuşan alt kattaki komşularımın evlerine su döktük, daha fazla yanmasını engelledik. Faydalı olduğumuza inanıyorum. Birçok insan aslında aynı mücadeleyi verdi. Ben örnek olarak denk geldim kameralara. Kötü söz söylemek istemiyorum ama umarım o insanlara bir ders olur" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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