Hatay yangını zanlıları adliyeye sevk edildi

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Hatay’da çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

9 Ekim'de Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, Arsuz ve İskenderun ilçelerine sıçrayan orman yangınıyla ilgili İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen iki zanlının savcılıkta ifadeleri alındı. Savcı, 2 zanlıyı tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk etti.

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