Hatay´daki orman yangınına 2 tutuklama



İzzet NAZLI/BELEN(Hatay), (DHA)HATAY'da 9 Ekim'de başlayan, havadan ve karadan ekiplerin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği müdahaleler sonucu iki gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangınının, failleri olarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde, 9 Ekim Cuma günü saat 10.30 sıralarında başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerinde konutlara da sıçradı. 2 gün boyunca havadan ve karadan müdahale edilen, orman ve itfaiye ekiplerine vatandaşların da destek verdiği yangın, cumartesi günü akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi.

TUTUKLANDILAR

Yangınla birlikte gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Belen İzzet NAZLI

2020-10-13 16:24:13



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