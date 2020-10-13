Hatay´daki orman yangınına 2 tutuklama (2)

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2 NOKTADA YANGIN ÇIKARDIKLARI ŞÜPHESİ

Hatay'da 9 Ekim'de başlayan, havadan ve karadan ekiplerin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği müdahaleler sonucu iki gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangınında tutuklanan E.K. ve H.D.'nin 2 ayrı noktada çıkan yangınlar sonrası gözaltına alındığı, bu yangınları çıkarttığı şüphesi üzerine sorgulandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandığı kaydedildi. Öte yandan İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, soruşturma dosyası hakkında 'gizlilik kararı' alındığı öğrenildi. Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Belen İzzet NAZLI

2020-10-13 16:51:56



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