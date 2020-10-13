Atakaş Hatayspor´da 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

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HATAY (DHA) Süper Lig´in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor´da 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif sonuç verdi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza yapılan COVID-19 testlerinde üç futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Hatay DHA

2020-10-13 18:51:04



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