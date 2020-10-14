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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay’da kaçak içki operasyonu: 8 gözaltı

İHA

Hatay’da kaçak içki operasyonu: 8 gözaltı

Hatay’da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, yasa dışı alkollü içki imalatında kullanılan etil, metil alkol ile sahte, kaçak alkollü içki satışının, imalatının deşifre edilmesine yönelik il merkezinde ve ilçelerde operasyon yapıldı. 16 iş yeri ve 2 evde yapılan aramada 46 şişe gümrük kaçağı içki, 73.5 litre boğma olarak tabir edilen el yapımı içki, 6 şişe içerisinde 18 litre gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen şarap, 42 şişe etil alkol, 74 paket gümrük kaçağı sigara, 29 paket halinde 250 adet gümrük kaçağı pro, 93 paket cinsel içerikli çikolata, 27 adet cinsel içerikli mendil, 135 adet (kutu ve şişe) cinsel içerikli enerji içeceği, 10 adet cinsel içerikli damla, 365 adet cinsel içerikli kapsül ve hap, 231 adet cinsel içerikli jel, 11 paket cinsel içerikli kahve, 2 şişe cinsel içerikli sprey, 11 adet küçük kavanoz içerinde cinsel içerikli bitkisel macun ele geçirildi. A.G., M.M., Ö.O., E.M., Y.K.A., A.T., Z.B. ile M.S.H isimli şahıslar gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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