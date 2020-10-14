Hatay'da yangın bölgesindeki sokak canlıları için kuru mama takviyesi yapılacak



İbrahim EMÜL/HATAY (Belen), (DHA)HAYVAN Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, Hatay'ın Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çıkan orman yangınları sonrasında, bölgedeki sokak canlıları için kuru mama takviyesi yapılacağını söyledi.

İskenderunlu hayvansever Özge Özdemir ile birlikte bölgede keşif çalışması yapan (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, birçok canlının yanarak öldüğünü gözlemledi. Ekip, sağ kalıp yiyecek bulmakta zorlanan sokak kedileri ve köpekleri için ise besleme yaptı. Düzenli olarak birçok ormanlık alanda besleme yaptığını söyleyen Özge Özdemir, yangın bölgelerinde 500 civarı köpek ve 1000'e yakın kedinin olduğunu ancak şu anda sayılarının çok az olarak gözlemlediklerini belirtti. Yangın sonrasında besleme çalışması için ciddi bir desteğe ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Özdemir, "Bu bağlamda HAYTAP bölgede yapılan tespit çalışması sonrasında beslememize destek verdi. Çok teşekkür ederiz" dedi.

KURU MAMA TAKVİYESİ

Yangından sonra kalan tahribatın büyüklüğünün anlatılamayacak derecede olduğunu belirten Laçinbala ise evlerini terk eden vatandaşlardan dolayı yangından yaralı veya sağ kurtulan sahipsiz sokak hayvanlarının açlık ve susuzlukla mücadele ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Laçinbala, bölgeye 1,5 ton kuru mama takviyesinin bu hafta içi yapılacağını bildirdi. Görülen tablonun çok üzücü olduğunu ifade eden Laçinbala, "Gönderilen kuru mamalar bölgede hayvan besleyen vatandaşlara dağıtılacak ve bu şekilde yaralarımızın sarılmasına yardımcı olacağız" dedi.

'BÜTÜN ŞEHİR İS KOKUYOR'

İnsanlardan beslenen ve evcilleşen sokak hayvanlarının yangın dehşetinden dolayı hala tedirgin ve korktuğunu tespit edildiğini belirten Laçinbala, `´Ev dedikleri alanlar yanmış ve kül olmuş, bütün şehir is kokuyor doğanın tekrar yeşermesi ve bu hayvanların psikolojilerinin biran önce düzelmesini ümit ediyoruz. Sadece sokak hayvanları ve yabani hayvanlar değil, doğanın olmazsa olmazı olan böcekler ve arıların da telef olduğunu gözlemledik´´ diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Belen İbrahim EMÜL

2020-10-14 10:45:51



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