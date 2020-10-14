Arsuz'da 200 litre sahte içki ele geçirildi



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Arsuz ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 200 litre sahte (boğma) rakı ele geçirdi.

Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı, Madenli Mahallesi'nde, jandarma suç araştırma timi ile yapılan çalışmayla A.H.'nin, evinde boğma rakı olarak tabir edilen içki üretimi yaptığını tespit etti. Eve baskın düzenleyen ekipler, yapılan aramada 200 litre sahte rakı, 9 adet 80'lik ve 2 adet 60'lık jelikanda olmak üzere toplam 840 litre fermente malzeme ile 1 damıtma mekanizması ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.H. jandarmadaki ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2020-10-14 10:56:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.