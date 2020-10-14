İdlib'in Cisr-eş Şuğur ilçesi kırsalı bombalandı: 2 ölü, 13 yaralı

Ferhat DERVİŞOĞLUHüsam ABDULLAH/İDLİB (Suriye), (DHA)SURİYE´nin İdlib kentine bağlı Cisr eş-Şuğur ilçesinin batısında bulunan Mare kırsalına savaş uçaklarının düzenlediği bombardımanda 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Mare kırsalında yer alan Hamam bölgesindeki yerleşim yerlerine sabah saatlerinde savaş uçaklarıyla bombardıman düzenlendi. 3 savaş uçağının yaptığı 10 sortide, yerleşim yerleri ve zeytin bahçeleri vuruldu. Saldırıda 2 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, sivil savunma görevi gören Beyaz Baretliler tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU
2020-10-14 12:17:23
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