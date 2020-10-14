Hatay´da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY´da polisin düzenlediği operasyonda kaçak ve sahte içki ile kaçak ürünler ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı alkollü içki imalatında kullanılan etil ve metil alkol ile sahte ve kaçak alkollü içki satışının, imalatının deşifre edilmesine yönelik kent merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 16 iş yeri ve 2 evde yapılan aramada 46 şişe gümrük kaçağı içki, 73,5 litre boğma olarak tabir edilen el yapımı sahte içki, 6 şişe içerisinde 18 litre gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen şarap, 42 şişe etil alkol, 74 paket gümrük kaçağı sigara, 29 paket halinde 250 gümrük kaçağı pro, 93 paket cinsel içerikli çikolata, 27 cinsel içerikli mendil, 135 (kutu ve şişe) cinsel içerikli enerji içeceği, 10 cinsel içerikli damla, 365 cinsel içerikli kapsül ve hap, 231 cinsel içerikli jel, 11 paket cinsel içerikli kahve, 2 şişe cinsel içerikli sprey, 11 küçük kavanoz içerinde cinsel içerikli bitkisel macun ele geçirildi. A.G., M.M., Ö.O., E.M., Y.K.A., A.T., Z.B. ile M.S.H. gözaltına alındı.

Ayrıca, kent merkezinde yapılan arama sırasında, 235 kutu göz damlası, astım, tansiyon ve kalp ilacı olduğu anlaşılan tıbbi ilaçlar ele geçirildiği ve Ö.O. isimli şüpheli hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık suçundan ayrı işlem yapılacağı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-10-14 12:39:45



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