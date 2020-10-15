Yamaçta mahsur kaldılar Hatay’da yamaçta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde yamaçta mahsur kalan 3 kişi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çevlik ve Arsuz yolunda bulunan yamaça inen 3 kişi geri çıkmak istedikleri zaman yamacın yüksekliğinden kaynaklı oldukları yerde mahsur kaldı.

Ekiplerden yardım isteyen 3 kişi jandarma ve AFAD personelinin halat yardımıyla oldukları yerden çıkarıldı.

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