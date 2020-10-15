Hatayspor'da 3 futbolcunun daha Covid-19 testi pozitif

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



HATAY / DHAAtakaş Hatayspor Kulübü, 3 futbolcusunun daha Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Böylece Erzurumspor maçı öncesi Hatayspor'da 6 futbolcunun COVID-19 test sonucu pozitif oldu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Takımımıza yapılan COVID-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha test sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun COVID-19 test sonucu pozitif olmuştur."DHA-Spor Türkiye-Hatay

2020-10-15 13:04:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.