Hatay’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çöğürlü Mahallesi’nde sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 31 ADS 426 plakalı otomobil ile 31 Y 5593 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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