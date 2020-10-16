Uçurumdan yuvarlanan çiftçiyi, itfaiye kurtardı

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde uçurumdan yuvarlanıp yaralanan çiftçi Cemil Yılmaz'ı (68), mahsur kaldığı bölgeden itfaiye ekipleri kurtardı. Yılmaz, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

İskenderun'un kırsal Bekbele Mahallesi'nde oturan çiftçi Cemil Yılmaz, dün öğle saatlerinde oğlu Kenan (32) ile birlikte Bitişik Demen Yaylası'ndaki tarlasına gitmek üzere yaya olarak yola çıktı. Yolda Cemil Yılmaz, ayağının kayması sonucu uçurumdanyuvarlandı. Yaralanıp, kayalıkların arasında mahsur gören Yılmaz'ın oğlu, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, sis ve zorlu arazi koşulları nedeniyle Yılmaz'ı bulunduğu yerden kurtarmakta zorluk çekti. Çevredeki vatandaşların da desteğiyle yoğun çabalar sonucu Yılmaz, kurtarılarak ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2020-10-16 10:14:40



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