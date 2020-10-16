Samandağ’da bitki örtüsü yangını

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bitki örtüsü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşalanı Mahallesinde bitki örtüsünün bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın zeytin ağaçlarına sıçradı.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir İtfaiye Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer zeytinlik ağaçlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

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