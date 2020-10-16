Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin yola savrulma anı kamerada

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA) HATAY´da, yaya geçidindeki refüj aralığından caddenin karşısına geçmek isteyen motosikletliye otomobil çarptı. Kazada sürücü Muhsin Deniz (60) ile arkasında oturan kadın, yola savrularak yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, AntakyaReyhanlı yolunda meydana geldi. Ali Berber (32) yönetimindeki 31 DD 431 plakalı otomobil, yaya geçidindeki refüj aralığından caddenin karşısına geçmek isteyen Muhsin Deniz'in kullandığı 31 D 9108 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Deniz ile arkasında oturan, ismi öğrenilemeyen kadın, havaya savrulduktan sonra yola düştü. Yaralanan 2 kişi, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-10-16 15:42:12



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