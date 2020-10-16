11 futbolcu, Ömer Erdoğan ve 1 kulüp çalışanının testleri pozitif sonuç verdiSAMİM SELÇUK / HATAY,(DHA)Hatayspor'da 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve 1 kulüp çalışanının koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Süper Lig´in 5´inci haftasında Pazar günü sahasında B.B Erzurumspor´u konuk edecek Hatayspor´da koronavirüs şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 6 futbolcunun testlerinin pozitif çıkmasının ardından tekrarlanan testlerde 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve 1 kulüp çalışanın daha testleri pozitif sonuç verdi. Bordo-beyazlı ekipte; toplamda 19 kişi koronavirüse yakalanmış oldu.
Hatayspor´dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan COVID-19 testlerinde, 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan'ın ve bir kulüp personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzda COVID-19 virüsüne rastlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Hatayspor tesislerinden görüntüler
-Tesis girişinden görüntüler
-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Hatay SAMİM SELÇUK
2020-10-16 18:39:21
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