Evin banyosunu kenevir bahçesine dönüştürmüş

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde yapılan aramada, 18 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretini engelleme çalışmaları kapsamında, Sutaşı Mahallesinde bulunan M.S.İ. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada bahçede 3.5 metre uzunluğunda 1 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken evin banyosunda saksılara ekili 50 cm ile 1.5 metre arasında değişken 17 adet adet Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

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