Sürücü direksiyon başında kalk krizi geçirince araç pastane duvarına çarptı

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobili ile seyir halinde iken direksiyon başında kalp krizi geçiren adam, pastane duvarına çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Kırıkhan ilçesinde seyir halinde olan 31 NC 50 plakalı otomobilin 43 yaşındaki sürücüsü Tahir Yagan, direksiyonda kalp krizi geçirdi. Kriz esnasında direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü, daha sonra Kırıkhan kanatlı caddesinde bir pastane duvarına çarparak durdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldıran Tahir Yağan tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.