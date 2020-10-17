Balıkçı barınağındaki tekne, metal çürümesi kaynaklı batmış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkçı barınağındaki tekne, metal çürümesi kaynaklı batmış

DHA

Balıkçı barınağındaki tekne, metal çürümesi kaynaklı batmış


Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY Su Ürünleri Kooperatifi Birlik Başkanı Celal Bilen, İskenderun Balıkçı Barınağı'nda turistik teknenin metal çürümesinden kaynaklı battığını ve olaya liman başkanlığının el koyduğunu söyledi.
İskenderun Balıkçı Barınağı´na bir yıl önce çekilerek getirilen `Öz Gümüş´ adlı yüzer restoran teknenin yıllardır Madenli Balıkçı Barınağı'nda kaldığını söyleyen Hatay Su Ürünleri Kooperatifi Birlik Başkanı Celal Bilen, kullanılmadığı ve bakımsız olduğu için metal çürümesinden dolayı su alarak battığını belirtti. Bilen, "Sahibine, ilgili donatanına defalarca ulaşmamıza rağmen herhangi bir çalışma yapmadılar. Sevindirici tarafı barınağa giriş-çıkışların etkilenmediği bir yerde olması" dedi.
ÇIKARTMASI İÇİN BİR AY SÜRE VERİLDİ
Resmi kurumlar ve liman başkanlığını işlemleri başlattığını deniz hukukunun bundan sonra işleneceğine de dikkat çeken Başkan Bilen, "Bilgi kirliliği ortalarda dolaşıyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bu teknenin sahibine ulaşıldı ve çıkartması için bir ay süre verildi. Eğer çıkartmaz ise liman başkanlığı teknenin çıkartılmasını sağlayıp, yapılan masrafı da mal sahibinden talep edecek. Eğer mal sahibi batması ile ilgili bir şüphesi olsaydı suç duyurusunda bulunurdu. Biz üzgünüz büyük geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.
Teknenin içerisinde bir damla yakıtın da olmamasının sevindirici olduğuna dikkat çeken Başkan Bilen, batışı nedeniyle çevre kirliliği olmadığını sözlerine ekledi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2020-10-17 16:32:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sürücü direksiyon başında kalk krizi geçirince araç pastane duvarına çarptı
YEREL HABERLER Sürücü direksiyon başında kalk krizi geçirince araç ...
Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda koronavirüs şoku
YEREL HABERLER Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol ...
Belen’de 9 kilo 750 gram uyuşturucu esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Belen’de 9 kilo 750 gram uyuşturucu esrar ele ...
Öğretmenlerden velilere videolu mesaj “Çocuklarınız bize emanet, gözünüz arkada kalmasın”
YEREL HABERLER Öğretmenlerden velilere videolu mesaj “Çocuklarınız ...
Evin banyosunu kenevir bahçesine dönüştürmüş
YEREL HABERLER Evin banyosunu kenevir bahçesine dönüştürmüş
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Dualarınızı bekliyorum
YEREL HABERLER Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Dualarınızı ...
Hatayspor Osman Çalğın Tesisleri karantinaya alındı Hatayspor'da toplam vaka sayısı 1 oldu
YEREL HABERLER Hatayspor Osman Çalğın Tesisleri karantinaya ...
Hatayspor´da koronavirüs şoku
YEREL HABERLER Hatayspor´da koronavirüs şoku
Hatayspor'da pozitif vaka sayısı 19 oldu Teknik Direktör Ömer Erdoğan da virüse yakalandı
YEREL HABERLER Hatayspor'da pozitif vaka sayısı 19 oldu Teknik ...
Hatay’da mezarlıklarda 32 kamyonet dolusu çöp toplandı
YEREL HABERLER Hatay’da mezarlıklarda 32 kamyonet dolusu çöp ...
Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin yola savrulma anı kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin yola savrulma ...
Samandağ’da bitki örtüsü yangını
YEREL HABERLER Samandağ’da bitki örtüsü yangını
Otomobilin çarptığı motosikletten böyle savruldular Hatay'da refüjden karşıya geçmeye çalışan motosiklete otomobil çarptı: 2 yaralı Motosikletlilerin havaya uçtuğu kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosikletten böyle ...
Türkiye sayesinde, İdlib'de 162 aile daha evlerine kavuştu
YEREL HABERLER Türkiye sayesinde, İdlib'de 162 aile daha evlerine ...
"Kontes" bir defada 17 yavru doğurdu
YEREL HABERLER "Kontes" bir defada 17 yavru doğurdu
Hatay'da "Cille Gecesi" Unutulan "Cille Gecesi" künefe için düzenlendi AGD Başkanı Ünal Kahraman: "Künefenin fıstıklısı, cevizli olmaz, künefe adı üstünde sadece peynirli künefedir" "Çarşıda, pazarda ve Anadolu'nun güzide yerlerinde künefe adı altında yapılan birçok tatlı var"
YEREL HABERLER Hatay'da "Cille Gecesi" Unutulan "Cille Gecesi" ...
Balıkçı barınağındaki tekne, su alıp, yan yattı
YEREL HABERLER Balıkçı barınağındaki tekne, su alıp, yan yattı
Uçurumdan yuvarlanan çiftçiyi, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Uçurumdan yuvarlanan çiftçiyi, itfaiye kurtardı
Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor
YEREL HABERLER Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi ...
Atık hurdalarla 2 yılda 35 ton ağırlığında heykeller yaptı
YEREL HABERLER Atık hurdalarla 2 yılda 35 ton ağırlığında heykeller ...
Hatay’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Hatay’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Başkan Savaş: "Sabotajlara karşı uyanık olalım" Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu, vatandaşların sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Savaş: "Sabotajlara karşı uyanık olalım" Hatay ...
Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
Hatayspor'da 3 yeni pozitif vaka daha! Hatayspor'da 6 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Hatayspor'da 3 yeni pozitif vaka daha! Hatayspor'da 6 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X