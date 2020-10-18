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Gölbaşı'ndaki nilüferler çevre kirliliği tehdidi altında

DHA

Gölbaşı'ndaki nilüferler çevre kirliliği tehdidi altında


Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde manzarası ve doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakan Gölbaşı Gölü'nde kirlilik yüzünden azalan nilüferler, vatandaşların da koparıp evlerine götürmesi nedeniyle daha da azaldı. Göle piknik yapmak ve balık tutmak için gelenler, çöplerini atarak büyük oranda kirlilik yaratırken, doğa severler ise nilüferlerin daha da azalmaması için yetkililerden yardım istedi. 
Kurutulan Amik Gölü'nün son gözyaşı damlası olan Adalar Mahallesi'ndeki Gölbaşı Gölü, 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'Ulusal öneme haiz sulak alan' olarak tescillendi. Aynı yıl içinde yönetim planı çalışmaları başladı ve 2018 yılında sonuçlandı. Gölün korunması, yaşamın iyileştirilmesi ve dünyaya tanıtılması için hazırlanan projede, endemik hayvan ve bitki çeşidiyle dikkat çeken bölgede foto safari ve dalış turizminin artırılması da hedeflendi. Ancak proje, pandemi sürecinin yaşanmasıyla askıya alındı. Bazı vatandaşların çevreye attığı atıklar nedeniyle de göl, turizme kazandırılmadan çöplüğe dönüştü.
PANDEMİ NEDENİYLE ASKIYA ALINDI
Adalar Mahalle Muhtarı Halil Açık, gölün bir an önce temizlenmesini istedi. Gölün yıllardır bakımsız ve ilgisiz bırakıldığını belirten Açık, "Gölümüz koruma altına alınıp gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra turizme açılacaktı. Milletvekillerimiz sağolsunlar konuyu bakanlık nezdinde takip ediyor ancak dünya ile birlikte ülkemizin de yaşadığı pandemi süreci nedeniyle yapılan çalışmalar şu anda askıda kaldı. Burada yürüyüş alanları olacak. Kuş çeşitliliği ve balık çeşitleri artırılıyor. Gölümüz için foto safari, dalış turizmi gibi ekoturizm ile canlılık kazandırılacak. Gölümüze ziyaret amacıyla gelen herkes bölgemizden gitmek istemeyecekler" diye konuştu.
ESKİDEN GÖKYÜZÜ KADAR PARLAKTI
Gölün eski zamanlarında gökyüzü kadar parlak olduğuna değinen Açık, "Şimdi ise insanlarımızın duyarsızlığı yüzünden kirli ve perişan bir durumda. Çevre kirliliği sebebiyle görüyorsunuz su da kirlenmiş durumda, su çekildiği zaman koku yapıyor. İnsanlar kadar göldeki canlılar da etkileniyor. Gölde yaşayan sarıbenli, karabalık, yılanbalığı, sazan, çupra gibi balık çeşitleri gölün kirliliği yüzünden çok etkileniyor. Gölde kaymakamlığımız, belediyemiz, dalgıçlar ve çevreci gruplar tarafından iki kez temizlik yapıldı, gölden kamyonlar dolusu çöp çıkartıldı. Ancak yine de çalışmalar yeterli olmadı. Dışarıdan gölümüze gelip gezen, balık tutan ve piknik yapan bazı vatandaşlarımız ne yazık ki duyarsız davranarak çöpleri gölü atarak kirletiyorlar. Göldeki nilüferler de bu kirlilikten etkileniyor. Nilüferler azaldı. Yetkililerimiz tarafından gölün kirlenmesini önlemek adına yapılan planın bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz" dedi.
İNSANLAR ARTIK GELMEZ OLDU
Mahalleli Ahmet Hakan Dönmez ise bölgenin turizme kazandırılması gerektiğinin altını çizerek, "Burası büyük bir turizm kaynağı. Çevre mahallelerden, Reyhanlı´dan göl kenarına piknik yapmaya geliyorlar. Çevre kirliliğinden dolayı insanlar gelmez oldu artık. Göldeki ve çevresindeki kirlilik sebebiyle göl her geçen gün daha da kirleniyor. Yetkililerden çok acil önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK
2020-10-18 09:35:43

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