Hatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildi Operasyon bölgesinde dumanların yükseldiği, SİHA hareketliliği gözlendi

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Hatay'da yürütülen Yıldırım5 Amanoslar Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyon bölgesinde dumanların yükseldiği, Silahlı İnsansız Hava (SİHA) aracının hareketliliği gözlendi.

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