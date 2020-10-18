Dörtyol kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yıldırım5 Amonoslar Operasyonu kapsamında Hatay´ın Dörtyol ilçesi kırsalında Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yıldırım5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Komando birliklerince Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Hassa Kasım NARCI
2020-10-18 19:50:50
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