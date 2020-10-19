Hatay'da 2 bin 390 litre sahte rakı ele geçirildi



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'da polis ekiplerinin sahte ve kaçak içki satışının engellenmesine yönelik yaptığı operasyonda, 2 bin 150 litresi fermente edilmiş, toplam 2 bin 390 litre sahte rakı ele geçirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlarla Mücadele ekipleri, sahte ve kaçak alkol satışının ve imalatının deşifre edilmesine yönelik Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. O.B.'ye ait olduğu belirtilen evde, 2 bin 150 litresi fermente edilmiş, 240 litresi içime hazır toplamda 2 bin 390 litre sahte rakı ele geçirildi.

Şüpheli O.B.'ye adli işlem uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2020-10-19 14:59:28



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