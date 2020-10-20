Suriye'de yetim aileleri için 200 konutluk yaşam Merkezi açıldı



Ferhat DERVİŞOĞLU/İDLİB (Suriye), (DHA)SURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki Meşhed Ruhin bölgesinde AFAD, Fetih-Der ve Özgür-Der iş birliğiyle yetim aileleri için briketten inşa edilen 200 evin yer aldığı Muhammed Mursi Yetim Yaşam Merkezi hizmete açıldı.

İç savaşın devam ettiği Suriye'de yaşayan ihtiyaç sahibi siviller için yardım kuruluşlarınca her geçen gün yeni projeler hayata geçiriliyor. Bu kapsamda yetim ailelerinin bir çatıya sahip olabilmesi amacıyla briketten inşa edilen 200 evlik Muhammed Mursi Yetim Yaşam Merkezi törenle hizmete açıldı.

'SAVAŞ MAĞDURU AİLELER İÇİN SICAK YUVA OLDU'

AFAD, Fetih-Der ve Özgür-Der tarafından yapımı tamamlanan merkezdeki binalar, iki katlı olarak inşa edilirken, yaşam alanı içindeki okul ve mescit de yetim ailelerinin hizmetine sunuldu. Muhammed Mursi Yetim Yaşam Merkezi´nin açılışında konuşan Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat, Suriye'deki yetimleri geleceğe hazırlamak amacıyla çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi. Suriye'de çadır hayatının insanları gerçekten çok zorladığının altını çizen Bulat, "Giderek yaklaşan kış mevsimindeki kötü yaşam koşulları da buna eklenince sivillerin çilesi daha da artıyor. Bu mağduriyeti gidermek için İdlib´te inşa ettiğimiz briket evler, savaş mağduru aileler için birer sıcak yuva oldu" dedi.

Açılışı yapılan merkezde 450 yetim çocuğun anneleriyle birlikte yaşayacağını anlatan Bulat, şöyle konuştu:

"Bu projemizin inşa çalışmalarını AFAD ve Özgür-Der´in katkılarıyla kısa süre içinde bitirdik. Bugün de aileler evlerine yerleştirildi. Yaşam merkezimizde okul binası ve mescit de inşa ettik. Bu projemizi diğer çalışmalarımızdan ayıran en temel özellik, briket evlerin iki katlı binalar olarak inşa edilmesidir. Bizden desteklerini esirgemeyen tüm bağışçılarımıza ve AFAD ile Özgür-Der´e şükranlarımızı sunuyorum."

Yapılan açılış töreninin ardından Muhammed Mursi Yetim Yaşam Merkezi´ndeki 200 briket ev yetim ailelerine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-10-20 20:52:14



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