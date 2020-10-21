Saman yangını korkuttu

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan saman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Mızraklı Mahallesi'nde bulunan ahırda bulunan saman balyaları belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

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