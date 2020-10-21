Saman yangını korkuttu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan saman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Mızraklı Mahallesi'nde bulunan ahırda bulunan saman balyaları belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın evlere sıçramadan söndürüldü.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.