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Saman yangını korkuttu

İHA

Saman yangını korkuttu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan saman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mızraklı Mahallesi'nde bulunan ahırda bulunan saman balyaları belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

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