AK Partili Yayman, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

HATAY,(DHA)AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında TBMM Hastanesi'nde yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirerek, "TBMM Hastanesi'nde yapılan Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez
2020-10-21 09:44:56
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