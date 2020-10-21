Alev alan otomobile sürücüler yangın tüpleriyle müdahale etti

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Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde otoyolda seyir halindeyken alev alarak yanan otomobile, diğer araç sürücüleri yangın tüpüyle müdahale etti. Yangın söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

İskenderun-Antakya istikametinden Akçay yönüne seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen otomobilin motoru, Denizciler Otobanı turnikeleri yakınında alev aldı. Sürücü, alevleri fark edince otomobili, yol kenarına çekip, aşağı indi. Yoldan geçen araç sürücüleri, alev topuna dönen otomobili söndürmek için yangın tüpüyle müdahale etti. Yangın söndürülürken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2020-10-21 14:03:44



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