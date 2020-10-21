Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye´nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan iç savaş mağduru sivillere 52 TIR´dan oluşan konvoy ile insani yardım malzemesi gönderdi.
Hatay´ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletlere ait lojistik depolarından insani yardım malzemesi yüklenen 52 TIR, BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı´na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından TIR'lar İdlib´e hareket etti. Yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında yaşayan savaş mağduru sivillere dağıtılacak.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU
2020-10-21 14:18:28
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