Asansörlerde otomatik dezenfektan sistemi Hatay'da sağlık çalışanının geliştirdiği sistemle asansörlerde Covid-19 riski ortadan kalkacak Sağlık çalışanı Metin Yılmaz: "Virüs tehlikesi saçan asansörler en güvenilir yer olacak" "Bu sistemle asansörlerde virüs kapma ihtimali yok olacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asansörlerde otomatik dezenfektan sistemi Hatay'da sağlık çalışanının geliştirdiği sistemle asansörlerde Covid-19 riski ortadan kalkacak Sağlık çalışanı Metin Yılmaz: "Virüs tehlikesi saçan asansörler en güvenilir yer olacak" "Bu sistemle asansörlerde virüs kapma ihtimali yok olacak"

İHA

Asansörlerde otomatik dezenfektan sistemi Hatay'da sağlık çalışanının geliştirdiği sistemle asansörlerde Covid-19 riski ortadan kalkacak Sağlık çalışanı Metin Yılmaz: "Virüs tehlikesi saçan asansörler en güvenilir yer olacak" "Bu sistemle asansörlerde virüs kapma ihtimali yok olacak"

Hatay'da bir sağlık çalışanı, Covid19 riski taşıyan asansörler için dezenfektan sistemi geliştirdi. Sağlık çalışanı asansör kapısının açılmasıyla beraber 5 saniye boyunca otomatik olarak dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiren sistemin virüsü yüzde 99.9 olarak yok ettiğini söyledi.
Hatay Devlet Hastanesi Acil Servisinde görev yapan sağlık çalışanı Metin Yılmaz, virüs tehdidini yüksek oranda barındıran asansörler için dezenfeksiyon sistemi geliştirdi. Sağlık çalışanı Yılmaz, geliştirdiği sistemle birlikte en tehlikeli yerlerden olan asansörlerin artık en güvenilir yer olacağını belirtti. Bir sağlık çalışanının böyle bir projeye imza atmasının da büyük bir başarı olduğunun altını çizen Yılmaz, "Geçtiğimiz yıl Kasım ayından itibaren dünyayı kasıp kavuran, dünyada çok ciddi bir şekilde ölümlere sebebiyet veren korona virüs salgınından dolayı ülkemizde de Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da belirttiği gibi tedbirlerle ancak biz bu durumun önüne geçebiliriz. Ben de Hatay Devlet Hastanesi Acil Servisi personeli olarak düşündüm, acaba bizim de bu ülkede bir katkımız ne olabilir, sağlık sisteminde bizimde bir öncülüğümüz olsun düşüncesiyle çeşitli çalışmalara baktım. En sonda dünyada en tehlikeli nokta olarak düşündüğüm asansörlerde, sebebi de şu havalandırma sisteminin yeterince olmayışı, bilim adamlarının söylediğine göre virüsün 20 dakika boyunca havada asılı kalmasıyla birlikte asansörler insanların en fazla maruz kaldığı nokta olarak görülmesi nedeniyle asansörlerin bir an evvel dezenfekte edilmesi düşüncesiyle araştırmalar ve çalışmalar yaptım. Bu anlamda her kapısı açıldığında 5 saniye boyunca kendi kendini dezenfekte eden asansör sistemini geliştirdim. İnsanların kabusu olan bu asansörler bu sayede en güvenilir yerlerden biri arasına geçti. Bu sisteminde patent başvurusunu yaparak dünyada sadece sistemsel anlamda da bir başarıya imza atmış bulunuyoruz. Bir sağlık personelinin bunu dünyaya duyurması ülkemiz açısından da çok ciddi bir başarı olduğunu düşünüyorum" dedi.
Geliştirdiği sistemle birlikte asansörlerde virüse yakalanma ihtimalinin de önüne geçildiğini ifade eden Metin Yılmaz, "Asansörler korona virüs nedeniyle, virüsün havada kalmasıyla beraber aslında en tehlikeli yerlerdi. Asansörlere iki kişiden fazla binilmesin deniliyor ama asansöre kim binerse binsin virüsü içeriye bıraktı ise bir başka kişi 15 dakika sonra asansöre binse dahi yine de o virüse maruz kalacak. Bu geliştirdiğimiz sistemle birlikte insanların asansörlerde virüse maruz kalma riskini yüzde 99.9 olarak sıfırlamış bulunmaktayız" şeklinde konuştu.
Metin Yılmaz, bu başarıyı sağlık şehitlerine armağan ettiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İdlib'te bir köy bombalandı: 5 yaralı
YEREL HABERLER İdlib'te bir köy bombalandı: 5 yaralı
BM´den İdlib´e 52 TIR insani yardım
YEREL HABERLER BM´den İdlib´e 52 TIR insani yardım
Alev alan otomobile sürücüler yangın tüpleriyle müdahale etti
YEREL HABERLER Alev alan otomobile sürücüler yangın tüpleriyle ...
İskenderun’da uyuşturucu ve asayiş operasyonu
YEREL HABERLER İskenderun’da uyuşturucu ve asayiş operasyonu
Hatay’da kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da kaçak sigara operasyonu
Hatay'da 496 adet özel reçeteye tabi ilaç ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 496 adet özel reçeteye tabi ilaç ele ...
Kenevir yetiştirmek için bahçesine sera kurmuş
YEREL HABERLER Kenevir yetiştirmek için bahçesine sera kurmuş
AK Partili Yayman, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
YEREL HABERLER AK Partili Yayman, koronavirüs testinin pozitif ...
Saman yangını korkuttu
YEREL HABERLER Saman yangını korkuttu
Suriye'de yetim aileleri için 200 konutluk yaşam Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Suriye'de yetim aileleri için 200 konutluk yaşam ...
Hatay'daki yangın bölgesinde altyapı çalışmaları Yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangını sonrası Belen'de altyapı çalışmaları başlatıldı
YEREL HABERLER Hatay'daki yangın bölgesinde altyapı ...
'KKTC halkı, Akıncı'ya tarihi cevap verdi'
YEREL HABERLER 'KKTC halkı, Akıncı'ya tarihi cevap verdi'
Hatay’da kaçak içki operasyonu Arsuz ilçesinde 247,5 litre el yapımı içki ve kaçak şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da kaçak içki operasyonu Arsuz ilçesinde 247,5 ...
Kırıkhan’da bin 500 nar fidanı dağıtıldı Fidan dağıtımına katılan Milletvekili Hüseyin Yayman, Yılanlı Mahallesine yeni baraj müjdesi verdi
YEREL HABERLER Kırıkhan’da bin 500 nar fidanı dağıtıldı Fidan ...
Tek taraflı baş ağrısına dikkat Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara: "Küme tipi baş ağrıları genelde uyarı vermeden başlar"
YEREL HABERLER Tek taraflı baş ağrısına dikkat Nöroloji Uzmanı Dr. ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X