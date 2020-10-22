Asansörlerde otomatik dezenfektan sistemi Hatay'da sağlık çalışanının geliştirdiği sistemle asansörlerde Covid-19 riski ortadan kalkacak Sağlık çalışanı Metin Yılmaz: "Virüs tehlikesi saçan asansörler en güvenilir yer olacak" "Bu sistemle asansörlerde virüs kapma ihtimali yok olacak"

Hatay'da bir sağlık çalışanı, Covid19 riski taşıyan asansörler için dezenfektan sistemi geliştirdi. Sağlık çalışanı asansör kapısının açılmasıyla beraber 5 saniye boyunca otomatik olarak dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiren sistemin virüsü yüzde 99.9 olarak yok ettiğini söyledi.

Hatay Devlet Hastanesi Acil Servisinde görev yapan sağlık çalışanı Metin Yılmaz, virüs tehdidini yüksek oranda barındıran asansörler için dezenfeksiyon sistemi geliştirdi. Sağlık çalışanı Yılmaz, geliştirdiği sistemle birlikte en tehlikeli yerlerden olan asansörlerin artık en güvenilir yer olacağını belirtti. Bir sağlık çalışanının böyle bir projeye imza atmasının da büyük bir başarı olduğunun altını çizen Yılmaz, "Geçtiğimiz yıl Kasım ayından itibaren dünyayı kasıp kavuran, dünyada çok ciddi bir şekilde ölümlere sebebiyet veren korona virüs salgınından dolayı ülkemizde de Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da belirttiği gibi tedbirlerle ancak biz bu durumun önüne geçebiliriz. Ben de Hatay Devlet Hastanesi Acil Servisi personeli olarak düşündüm, acaba bizim de bu ülkede bir katkımız ne olabilir, sağlık sisteminde bizimde bir öncülüğümüz olsun düşüncesiyle çeşitli çalışmalara baktım. En sonda dünyada en tehlikeli nokta olarak düşündüğüm asansörlerde, sebebi de şu havalandırma sisteminin yeterince olmayışı, bilim adamlarının söylediğine göre virüsün 20 dakika boyunca havada asılı kalmasıyla birlikte asansörler insanların en fazla maruz kaldığı nokta olarak görülmesi nedeniyle asansörlerin bir an evvel dezenfekte edilmesi düşüncesiyle araştırmalar ve çalışmalar yaptım. Bu anlamda her kapısı açıldığında 5 saniye boyunca kendi kendini dezenfekte eden asansör sistemini geliştirdim. İnsanların kabusu olan bu asansörler bu sayede en güvenilir yerlerden biri arasına geçti. Bu sisteminde patent başvurusunu yaparak dünyada sadece sistemsel anlamda da bir başarıya imza atmış bulunuyoruz. Bir sağlık personelinin bunu dünyaya duyurması ülkemiz açısından da çok ciddi bir başarı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Geliştirdiği sistemle birlikte asansörlerde virüse yakalanma ihtimalinin de önüne geçildiğini ifade eden Metin Yılmaz, "Asansörler korona virüs nedeniyle, virüsün havada kalmasıyla beraber aslında en tehlikeli yerlerdi. Asansörlere iki kişiden fazla binilmesin deniliyor ama asansöre kim binerse binsin virüsü içeriye bıraktı ise bir başka kişi 15 dakika sonra asansöre binse dahi yine de o virüse maruz kalacak. Bu geliştirdiğimiz sistemle birlikte insanların asansörlerde virüse maruz kalma riskini yüzde 99.9 olarak sıfırlamış bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

Metin Yılmaz, bu başarıyı sağlık şehitlerine armağan ettiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.