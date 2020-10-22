Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)HATAY´ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı´nda TIR haraketliliği yaşanıyor.
Cilvegözü Gümrük Kapısı´ndan günde ortalama 270-300 TIR çıkış yapıyor. TIR´lar Cilvegözü´ne 4,5 kilometre mesafedeki Suriye´nin Bab-l Hava Gümrük Kapısı aktarma alanında yüklerini boşaltarak yeniden Türkiye´ye geliyor. İçerisinde, gıda maddesi, inşaat malzemesi ile çeşitli ürünlerin yanı sıra insani yardım malzemesi yüklü olan TIR´ların Cilvegözü Gümrük Kapısı´ndan geçişleri devam ediyor.
DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU
2020-10-22 11:15:25
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