Demir parmaklıkları kesip, sıkışan köpeği kurtardılar

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)HATAY´ın İskenderun ilçesinde otopark kapısının demir parmaklıklarına sıkışan sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, dün gece saatlerinde İskenderun Devlet Hastanesi yakınlarındaki bir otoparkta yaşandı. Otoparkın kapısının demir parmaklıklarına arka ayakları sıkışmış sokak köpeğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler kesici aletle demir parmaklıkları keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan köpek daha sonra koşarak bölgeden uzaklaştı.
DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2020-10-22 11:21:04
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