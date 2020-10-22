Hatay'da valiliğin duyurduğu 'uyarı tatbikatı' siren ve anons ile yapıldı (2)



UYARI YAPILDIĞI İÇİN HALK PANİKLEMEDİ

Hatay'da, valilik tarafından dün açıklanan siren sistemi kurulumuyla ilgili çalışmalar kapsamında bugün kent genelinde siren sesi ve anonsları duyanlar, 1 gün önceden uyarıldıkları için panik yapmadıklarını söyledi. Hataylılar, kent dışında yaşayan, tatbikattan habersiz yakınlarının ise endişelenip, kendilerini telefonla aradıklarını dile getirdi.

Kent merkezinde esnaflık yapan İsmail Kopmaz, dün yapılan bilgilendirmeler sayesinde siren ve ikazlardan haberlerinin olduğunu, çevreden arayanlara ise durumu anlattıklarını kaydetti.

Siren çaldığı sırada evde olduğunu belirten Mahir Avcı da AFAD´ın deneme amacıyla ikaz yaptığını anlayınca rahatladıklarını söyledi.

Uygulamadan daha önce haberdar olduklarını söyleyen Akın Yener de "Gelen mesajlar ve duyurularla AFAD´ın bir denemesi olacağını biliyorduk, panik ve korku yaşamadık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-10-22 13:00:47



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