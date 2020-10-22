Hatay'da 23 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçilrildi

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdukları araç içinde 23 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ile etkin mücadele kapsamında, Antakya ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi girişinde uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada, 23 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Araç sürücüsü ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Y.T.'ye adli işlem yapıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-10-22 14:43:47



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