AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Özdemir’in Covid-19 testi pozitif çıktı

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AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Semir Özdemir’in korona virüs testi pozitif çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan kontrollerde testi pozitif çıkan Semir Özdemir, evinde karantinaya girdi. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yapmış olduğum Covid19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalara şifa versin" ifadelerini kullandı.

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