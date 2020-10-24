Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Hatay’da Erbakan: ”Suriye’de kadın ve çocuk kanının akması durdurulmalı”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye’de halen kadın ve çocuk kanının akmaya devam ettiğine vurgu yaparak, bu kanın akmasının en acil şekilde durdurulması gerektiğini söyledi.



“Anadolu Buluşmaları” kapsamında Hatay’a gelen Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi İl Teşkilatı ile bir araya geldi.

Erbakan, halkla bir araya geldiklerini belirterek ”Sadece seçim zamanında değil, geçim zamanında da halkımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Yeniden Refah iktidarında Türkiye, güçlünün haklı sayıldığı değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye olacak” dedi. Fatih Erbakan, bugün Suriye’de halen kadın ve çocuk kanının akmaya devam ettiğine vurgu yaparak, bu kanın akmasının en acil şekilde durdurulması gerektiğini söyledi.



Bu savaşın bir an önce durması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak büyük gayret gösterilmesi gerektiğini ifade eden Erbakan, “Suriye’deki muhalifler, iyi niyetli Suriye’nin bölünüp parçalanmasına karşı olan muhalifler ve aynı zamanda İran, Türkiye ve Suriye yönetimi, bir an evvel kadın ve çocuk kanının akmasını durdurmak için masaya oturmaları gerekiyor. Suriye’de üniter bir anayasa, Suriye’nin bölünüp parçalanmasına mani olacak bir anayasa ve mümkün olan en demokratik şekilde seçimlerin gerçekleştirilmesi, Suriye’nin yeniden barış ve huzur ortamına kavuşturulması son derece büyük önem arz ediyor” dedi.

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