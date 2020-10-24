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Melengiç toplarken üzerine kaya parçası düştü

DHA

Melengiç toplarken üzerine kaya parçası düştü


Ufuk AKTUĞMehmet KOCACIK/HATAY, (DHA)HATAY'ın Hassa ilçesinde, arkadaşları ile melengiç toplarken üzerine kaya parçası düşen İdris İhtiyar (64) yaralandı.
Olay, öğleden sonra Merkez Hassa ilçesi Karafakılı köyünde meydana geldi. İddiaya göre İdris İhtiyar, arkadaşları ile birlikte volkanik arazi bölgesinde yetişen Sakızlık ağaçlarından melengiç toplamaya gitti. İhtiyar, kayalık bölgede girdiği çukurda üzerine kaya parçası düşmesi sonucu mahsur kaldı. İhtiyar'ın yardım çığlığı atması üzerine olay yerine arkadaşları geldi. 4 saatlik süren çalışma sonucu düştüğü yerden kurtarılan İhtiyar, sarp arazide yaklaşık 5 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu İhtiyar, Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Hassa Ufuk AKTUĞMehmet KOCACIK
2020-10-24 20:49:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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