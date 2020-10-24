Balık tutmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren kişiyi balıkçılar kurtardı



Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesi Asi Nehri'ne balık tutmak için giren kişi, aknıtıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Suda çırpınan kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Olay, Samandağ ilçesi Asi Nehrinde meydana geldi. İddiaya göre nehir ile denizin karıştığı noktada balık avlamak için suya giren bir kişi, dalga nedeniyle akıntıya kapıldı. Boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi çevredekiler fark etti. Kayıkla denize giren Orhan ve Hakan Akdağ kardeşler denizde batıp çıkan kişiyi kayığa alarak kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu görülen kişinin kurtarılma anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN

2020-10-24 22:51:59



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