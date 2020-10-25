HDP'li eski vekilin terörist oğlu Yoldaş Selim Çelik, adliyede

Altın fiyatları ne kadar oldu?



İzzet NAZLI-Hüseyin BOZOK/HATAY,(DHA) HATAY Amanoslar'da 21 Ekim'de güvenlik korucularının operasyonu neticesinde sağ olarak ele geçirilen 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik, jandarmadaki işlemlerinin ardından Hatay Adliyesi'ne sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, Hatay Amanoslar'da güvenlik korucularının operasyonu neticesinde 1 teröristin ölü, 1 teröristin ise sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı. Sağ olarak ele geçirilen teröristin, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) eski Genel Başkanı, 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in, 'gri kategoride' aranan oğlu, 'Savaş' kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı. Yakalanan terörist Yoldaş Selim Çelik ile birlikte 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Çelik, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'ndaki gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Hüseyin BOZOK

2020-10-25 14:51:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.