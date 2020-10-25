HDP'li eski vekilin terörist oğlu Yoldaş Selim Çelik, adliyede (2)

TUTUKLANDI
Hatay Amanoslar'da 21 Ekim'de güvenlik korucularının operasyonu neticesinde sağ olarak ele geçirilen 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik, sevk adildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLIHüseyin BOZOK
2020-10-25 19:29:11
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