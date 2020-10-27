Hatay’da yaşanan yangın felaketinde canla başla çalışan ve yangından birkaç gün sonra aort damarı yırtılan 42 yaşındaki İtfaiye Çavuşu Kürşat Soylu, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çetin Murat Songur ve ekibinin uyguladığı aort diseksiyon ameliyatının ardından yaşama tutundu.

İskenderun Gelişim Hastanesindeki ameliyat sonrası kontrol muayenesinde sağlığına kavuştuğu için mutluluğunu dile getiren Kürşat Soylu, “Yangında insanların önce canını sonra malını kurtarmak için, her zaman canla başla çalışırız. Kendimizi düşünmeyiz ve ne olacağını bilmediğimiz için hep stres altındayız. Yaklaşık 10 gün önce evdeyken bir anda kalbimde sıkışma hissettim ve 112 Acil Servis’i aradım. Yakınlarım yine de zaman kaybetmeden beni Gelişim Hastanesi Acil Servisi’ne getirdi. Ameliyatın ardından tekrar eski sağlığıma kavuşmam beni çok mutlu etti. İskenderun Gelişim Hastanesi’nde böyle bir imkân olması, beni aileme bağladı. Gerek ameliyat öncesi, gerek ameliyat sonrası ilgi ve alakalarını esirgemeyen Gelişim Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ekibine, sağlık personeline teşekkür ederim” dedi.



"119 aort diseksiyon vakası gerçekleştirdik"

Aort damarı yırtılan Kürşat Soylu’nun, gerçekleştirdikleri operasyon sonrası sağlığına kavuştuğunu dile getiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çetin Murat Songur ise, “Aort diseksiyonları, dünyanın her yerinde oldukça riskli ameliyatlardır. Gelişim Hastanesi’nde göreve başladığımdan beri, bu bölgede de oldukça fazla görülen aort anevrizma diseksiyon ameliyatının 119.sunu gerçekleştirdik. Özellikle geçtiğimiz günlerde İskenderun ve çevresinin yaşadığı yangın felaketinde canla başla çalışan bir itfaiye erinde olması da özellikle daha bir manidar oldu. Hastamızı evine sağlıkla taburcu ettik. Bundan dolayı oldukça mutluyuz” diye konuştu.

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