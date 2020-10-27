İskenderun'da orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Karayılan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun İzzet NAZLI
2020-10-27 12:59:26
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