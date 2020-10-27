İskenderun'da bir orman yangını daha çıktı; alevler yerleşim yerlerine yaklaştı (2)

EVLER TAHLİYE EDİLİYOR
Hatay'ın İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi'nde çıkan orman yangını sonrası bölgeye sevk edilen ekipler, evleri tahliye etmeye başladı. Alevler yerleşim yerine yakın bölgeyi sararken, vatandaşlar bölgeden koşarak uzaklaşmaya başladı. Ekiplerin söndürme çalışmaları da sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay İzzet NAZLIUfuk AKTUĞ
2020-10-27 15:40:23
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